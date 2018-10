PSDB pode governar 40% da população nos estados

Embora não tenha garantido nenhuma vitória em primeiro turno nas eleições a governadores estaduais, o PSDB ainda pode ser o partido com mais brasileiros sob sua administração. O partido disputa o segundo turno em seis estados, inclusive nos dois mais populosos do País - São Paulo e Minas Gerais -, além de Mato Grosso do Sul, Rondônia, Rio Grande do Sul e Roraima. Se ganhar em todos, pode governar quase 83 milhões de pessoas - 40% da população brasileira, hoje, em 208,5 milhões.

Ainda há indefinição sobre os futuros governadores de 129,4 milhões de pessoas que vivem no Distrito Federal e nos 13 estados que terão segundo turno. Outros 13 estados decidiram a disputa já no último domingo, mas eles representam uma população menor: 79,1 milhões de pessoas.

A reportagem projetou as populações que cada partido pode gerir se vencer todas as disputas do segundo turno. O PSB é quem aparece em segundo lugar: pode governar 69,1 milhões. É que o candidato do partido, Márcio França, disputa o governo de São Paulo contra o tucano João Doria, e só aí são 45,5 milhões de pessoas, de acordo com o IBGE.

O PT já não conseguirá repetir o desempenho das últimas eleições. Sem o governo de Minas, já que o atual governador, Fernando Pimentel, nem chegou ao segundo lugar, o PT garantiu o governo de 27,2 milhões de pessoas em três estados (Ceará, Bahia e Piauí), e pode levar, ainda, o Rio Grande do Norte, chegando a 30,6 milhões.