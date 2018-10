Ana Amélia declara apoio a Bolsonaro

Folhapress

A senadora gaúcha Ana Amélia Lemos (PP-RS), que disputou as eleições como candidata a vice-presidente de Geraldo Alckmin (PSDB), declarou apoio a Jair Bolsonaro (PSL) no segundo turno.

"Nas grandes decisões, os gaúchos não admitem neutralidade! Fui uma das maiores defensoras do impeachment de Dilma Rousseff e uma das vozes mais fortes no Senado contra o desgoverno do PT no Brasil. Não quero que o país corra o risco da volta do PT ao poder", escreveu nas redes sociais.

"Será uma ameaça à democracia e, especialmente, à Lava Jato! Por essas razões, seguirei a decisão do PP-RS, apoiando no segundo turno a candidatura de Jair Bolsonaro à Presidência da República!", completou a senadora.

Seu partido deve seguir a mesma linha no Rio Grande do Sul. O senador eleito pela legenda, Luis Carlos Heinze, declarou apoio ao candidato do PSL ainda no primeiro turno.