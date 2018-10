Causadora de longas filas durante eleições em Porto Alegre, biometria seguirá no segundo turno

Amanda Jansson Breitsameter

Depois de um primeiro turno marcado por longas filas de espera para votar em Porto Alegre, o segundo turno das eleições 2018 - que acontece no próximo dia 28 de outubro - deve seguir utilizando o sistema de identificação biométrico. Conforme o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS), no entanto, a falha na instrução de mesários e o fato de o sistema estar sendo utilizado pela primeira vez na Capital gaúcha - fatores apontados como causadores da lentidão - devem ser superados na segunda fase do pleito.

Segundo o secretário de Tecnologia da Informação do TRE-RS, Daniel Wobeto, o TRE-RS importou dados do Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul (IGP), como digitais, fotos e assinatura, para utilização nas eleições. Assim, quem tinha essas informações já no banco de dados, precisou utilizar a digital para ter liberado o acesso à cabine de votação onde fica a urna. "Não era um procedimento facultativo, era obrigatório para quem tinha os dados já cadastrados. No entanto, algumas pessoas estranharam", explica Wobeto. "Infelizmente, os mesários não estavam totalmente inteirados da situação para explicar para o eleitor, e isso acabou gerando uma demora maior do que o previsto", completa.

O TRE-RS ainda aponta que, em razão de esta ser uma eleição complexa, com a escolha de seis candidatos para cinco cargos, e a biometria estar sendo utilizada pela primeira vez em Porto Alegre, era normal que houvesse filas. "A eleição com biometria naturalmente flui um pouco mais devagar. Quando mais eleitor biométrico, mais demorado fica o processo", explica Wobeto. "Ainda assim, lamentamos que não tenha havido o esclarecimento necessário para que as pessoas se sentissem mais confortáveis naquela situação", admite.

O tempo longo de espera para votar - que ultrapassou uma hora em algumas seções - desagradou e impacientou muitos dos eleitores no último domingo (7). Ainda assim, o TRE-RS não trabalha com a hipótese de pessoas que teriam deixado de votar em razão da demora. "Não veio a nosso conhecimento caso de alguém que tenha desistido de votar por causa disso", explica Wobeto.

Para o segundo turno, a biometria vai voltar a ser utilizada, mas o tempo de espera nas filas deve ser menor. Isso deve ocorrer, conforme o TRE-RS, em razão do menor número de cargos para os quais cada eleitor deverá votar - no caso de Porto Alegre, apenas para governador e presidente - em porque o eleitor já estará mais "acostumado" com o processo de recolhimento da digital para a biometria. "Além disso, os mesários estarão mais treinados, já tendo passado pelo procedimento no primeiro turno", prevê Wobeto.

A promessa ainda é que, para as pessoas que já tiveram os dados transferidos do IGP, o processo de cadastramento biométrico seja agilizado, economizando cerca de R$ 5 milhões. Apesar de ainda terem de comparecer ao TRE-RS, essas pessoas deverão passar menos tempo nas filas e farão apenas uma confirmação dos dados já cadastrados.

Em Porto Alegre, cerca de 200 mil pessoas já fizeram o cadastramento biométrico, enquanto outras 400 mil tiveram seus dados transferidos do IGP e outras 400 mil deverão ir recolher as informações necessárias quando o cadastramento biométrico for obrigatório na Capital gaúcha.