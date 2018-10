No Distrito Federal, Ibaneis fica com 42% dos votos válidos; Goiás elege Ronaldo Caiado

As eleições para o governo do Distrito Federal serão decididas no segundo turno, com disputa entre Ibaneis (MDB) e o governador Rodrigo Rollemberg (PSB). Com 100% das urnas apuradas, Ibaneis teve 42% dos votos válidos. Rollemberg, por sua vez, ficou com 14%.

A campanha no Distrito Federal foi marcada pela disparada nas intenções de voto do até então pouco conhecido ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) regional.

Com 2% das intenções de voto em pesquisa Datafolha divulgada no fim de agosto, Ibaneis chegou a 36% no último levantamento feito antes do primeiro turno, divulgado no sábado. Na conta de votos válidos, que desconsidera nulos, brancos e indecisos, chegou a 40%.

Candidato pela primeira vez, Ibaneis é o mais rico na corrida pelo governo do Distrito Federal, com patrimônio declarado de R$ 94 milhões. Parte da fortuna foi investida na própria campanha - R$ 3,3 milhões até este domingo.

Em Goiás, com 99% das urnas apuradas, o senador Ronaldo Caiado (DEM) está eleito governador do Estado, com 60% dos votos no primeiro turno. Daniel Vilela, do MDB, ficou em segundo, com 16%.

No Mato Grosso Sul com 100% das seções apuradas, o segundo turno para governador será disputado entre Reinaldo Azambuja (PSDB), que estava com 44,6%, e o juiz Odilon (PDT), com 31,7%.