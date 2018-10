Marcel Van Hattem é o mais votado para a Câmara no RS; confira a lista do deputados federais eleitos

Estão definidos os nomes dos 31 deputados eleitos para a Câmara dos Deputados. Em sua primeira eleição nacional, o Partido Novo fez o deputado mais votado no Estado: Marcel van Hattem, com 349.855 votos (5,99% dos votos válidos). Na sequência, com votações expressivas, se reelegeram os deputados federais Onyx Lorenzoni (DEM), Giovani Cherini (PR) e Paulo Pimenta (PT).

De acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), outra novidade da votação é que o PSOL pela primeira vez elegerá um deputado federal0 no Rio Grande do Sul: Fernanda Melchionna, vereadora de Porto Alegre, teve a expressiva votação de 114.302 votos.

Já o partido de Bolsonaro, o PSL, elegeu três deputados federais pela coligação Endireita Rio Grande: Bibo Nunes, Sanderson Federal e Nereu Crispin.

Ao todo 19 deputados se reelegeram (61%) e 12 (39%) são novidades no Congresso Nacional.

Confira a lista dos 31 deputados federais eleitos, já considerando o quociente eleitoral: