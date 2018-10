Luis Carlos Heinze e Paulo Paim são eleitos para o Senado pelo Rio Grande do Sul

Os candidatos Luis Carlos Heinze (PP) e Paulo Paim (PT) garantiram as duas vagas de senador no Rio Grande do Sul na eleição deste domingo (7). De acordo com os dados do TSE, com 100% das urnas apuradas, o progressista fez 2.316.177 votos (21,94% dos votos válidos), e o petista, que foi reeleito para um terceiro mandato, teve 1.875.182 votos (ou 17,76% dos votos válidos).

Na sequência aparecem Beto Albuquerque (PSB), com 16,23%; Carmen Flores (PSL), com 14,30%; José Fogaça (MDB), com 13,88%; Abigail Pereira (PCdoB), com 9,19%; Dra. Sandra Weber (SDD), com 2,50%; Mario Bernd (PPS), com 2,21%; Ana Varela (PODE), com 0,96%; Romer Guex (PSOL), com 0,46%; Marli Schaule (PSTU), com 0,25%; Cleber Soares (PCB), com 0,23%, e João Augusto (PSTU), com 0,08%.

Os votos dos candidato Luiz Delvair (PCO) e Machado (DC) aparecem zerados: a candidatura de ambos foi indeferida pela Justiça Eleitoral, mas cabe recurso da decisão.

Foram registrados 1.547.462 votos brancos (11,32%) e 1.567.733 votos nulos (11,47%).