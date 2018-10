Eduardo Leite acompanha apuração com pai e irmão em Pelotas

Leite está ligado na contagem e tem a companhai do irmão (esquerda), a prefeita de Pelotas e do pai COMITÊ CAMPANHA EDUARDO LEITE/DIVULGAÇÃO/JC

O candidato ao governo gaúcho que está na frente na disputa, com mais de 80% dos votos apurados, Eduardo Leite (PSDB), acompanha na casa da família em Pelotas, na zona sul do Estado, a evolução da contagem. Leite não desgruda do notebook que mostra a contagem pelo site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Seu pai, o advogado José Luiz Marasco Cavalheiro Leite, e a prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, e o irmão Ricardo, estão ao seu lado.

O tucano votou em Pelotas, para onde foi com um avião fretado. E volta por volta das 20h30min para Porto Alegre, com previsão de se pronunciar sobre a virtual vitória e perspectivas para segundo turno, por volta das 21h no comitê de campanha. Leite começou o dia do primeiro na Capital, com café da manhã com o colega de chapa, o vice, o delegado Ranolfo Júnior, em Esteio, depois concedeu entrevistas à imprensa.