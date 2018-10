Pesquisa boca de urna: Bolsonaro tem 45%; Haddad tem 28% e Ciro tem 14%

A pesquisa boca de urna divulgada pelo instituto Ibope na tarde deste domingo (7), após as 19h, horário da totalização da votação para presidente em todo o País, aponta que o candidato Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT) deverão disputar o segundo turno da eleição para a presidência da República.

Conforme o estudo, o deputado federal do PSL aparece com 45% dos votos válidos (que exclui brancos e nulos), enquanto o petista tem 28% dos votos. Em terceiro lugar aparece Ciro Gomes, do PDT, com 14% da preferência dos eleitores.

Geraldo Alckmin (PSDB) tem 4%, João Amôedo (Novo) tem 3% e Marina Silva (Rede) tem 2%. Alvaro Dias (Pode), Daciolo (Patri), Boulos (PSOL) e Meirelles (MDB) têm 1%. Eymael (DC), Vera Lúcia (PSTU) e João Goulart Filho (PPL) aparecem com 0% na pesquisa.

O levantamento prevê que votos brancos e nulos totalizarão 7%.

A pesquisa do Ibope foi feita com 30.000 votantes, tem margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 99%. O registro eleitoral no TSE foi feito com o nº BR-07052/2018.