Jairo Jorge apresenta propostas de governo no Painel Eleitoral ARI

Paulo Serpa Antunes

O ex-prefeito de Canoas Jairo Jorge (PDT) foi o terceiro político a participar do Painel Eleitoral da ARI, série de sabatinas promovidas pela Associação Rio Grandense de Imprensa com os candidatos ao governo do Estado do Rio Grande do Sul. Na manhã desta quarta-feira (8), na sede da instituição, Jorge apresentou suas ideias e credenciais a disputa do Palácio Piratini, destacando o fato de ter visitado todos os municípios gaúchos ao longo de 17 meses. "Quem quer ser governador tem que conhecer o Rio Grande na palma da mão, afirmou.

A questão das contas públicas do Estado foi um dos temas que dominaram a entrevista. Provocado pela jornalista Patricia Comunello, subeditora do Jornal do Comércio, Jairo Jorge apresentou seu plano para equacionar o problema fiscal. Defendeu a redução dos gastos com custeio e ações para buscar o aumento do investimento e, por consequência, da arrecadação. "Eu proponho um binômio: que é menos impostos e menos burocracia', afirmou.

Já Renato Dornelles, repórter do Diário Gaúcho e codiretor de Central - O Filme, fez questionamentos ao candidato sobre o sistema prisional e a segurança pública. Jorge falou de sua experiência como prefeito, que viabilizou, em parceria com o governo do Estado, a construção da Penitenciária Estadual de Canoas (Pecan). Destacou o fato da Pecan ter bloqueador de celular e refeitório e dos presos usarem uniforme. O candidato defendeu ainda a criação de um Conselho de Segurança, que reuniria o governador, o responsável pela pasta da segurança, IGP, Susepe, Brigada Militar, Polícia Civil e representantes dos 20 maiores municípios do gaúchos.

O Painel Eleitoral ARI prosseguirá nesta quinta-feira em dois horários. Às 10h, o convidado é Mateus Bandeira (Novo) e, às 13h, o entrevistado será Miguel Rossetto (PT). Os encontros, que tem mediação da jornalista Edieni Ferigollo, acontecem no salão de evento da instituição (na Avenida Borges de Medeiros, 915) e são abertos a participação do público.