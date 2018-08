Boulos não pretende privatizar nenhuma estatal, diz coordenador

Caso venha a ser eleito, o candidato Guilherme Boulos (PSOL) não pretende privatizar nenhuma estatal, de acordo com o coordenador do programa econômico dele, o professor da Unicamp Marco Antonio Rocha. "A saída para o problema da corrupção é melhorar a governança, não vendê-las", afirmou, no fórum 'Os Economistas das Eleições', organizado pelo Grupo Estado em parceria com o Instituto de Economista Brasileira da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV).

Rocha afirmou ainda que, caso eleito, o PSOL suspenderia imediatamente o acordo firmado entre a Boeing e a Embraer. Os leilões de áreas do pré-sal realizados durante o governo de Michel Temer deverão ser revogados, comentou Rocha. A reversão seria feita a partir da implementação do antigo marco regulatório para exploração petrolífera.

O economista que assessora o PSOL também disse ver com "certa preocupação" o investimento da China no Brasil. "A gente não pode deixar de ser quintal dos Estados Unidos para ser quintal da China", ressaltou. A saída para as empresas para o financiamento da ampliação produtiva, segundo ele, passaria pela retomada do papel do Bndes como agente de financiamento público.

Na avaliação de Rocha, devido ao cenário internacional mais competitivo, com o aumento das tensões comerciais, "não está na hora de abrirmos mão das estatais". Sobre relações exteriores, o economista disse que o programa de governo do PSOL prevê a retomada da agenda "Sul-Sul" e a integração latino-americana.