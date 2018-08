Manuela interrompe vaquinha online e já fala como vice

Folhapress

O PCdoB tirou do ar, nesta segunda-feira, a campanha de financiamento online para a pré-campanha de Manuela d'Ávila, e os R$ 45 mil arrecadados nos últimos meses serão usados agora para a campanha do PT ao Palácio do Planalto. Manuela saiu da disputa pela Presidência após acordo no domingo entre os dois partidos.

Por volta das 15h, ela postou apenas uma foto sua com Lula junto a um trecho do poema "Mãos Dadas", de Carlos Drummond de Andrade. Mais tarde, respondeu a um tuíte do crítico gastronômico conhecido como JB que disse que votaria numa chapa Haddad/Manuela para poder cozinhar no Planalto. "Pode ser no Jaburu?", respondeu Manuela, referindo-se à residência oficial do vice-presidente.

A assessoria de Manuela afirmou que ela "será a vice de qualquer maneira" na chapa com o PT. A reportagem, contudo, apurou que o PCdoB está cético sobre o papel de Manuela na campanha.

O PT anunciou no domingo o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad como vice de Lula.

Segundo interlocutores do PT, o acordo fechado com o PCdoB prevê que Manuela aguarde a definição da justiça sobre a candidatura de Lula para assumir a vaga de vice na chapa. Enquanto isso, é Haddad quem ocupa o posto.

Com a condenação em segunda instância por corrupção e lavagem de dinheiro, Lula pode ser enquadrado na Lei da Ficha Limpa.

Publicamente, o PT já começou a afagar Manuela, mas não esclarece qual será seu papel. Haddad publicou uma mensagem dizendo que se reunirá com Manuela hoje e que a deputada estará com ele "o tempo todo" a partir de agora. Ela também deve visitar o ex-presidente na sede da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba na quinta-feira.

Sobre os R$ 45.021,65 arrecadados entre os eleitores de Manuela, a assessoria da deputada estadual disse que serão usados agora para despesas de Manuela em sua campanha como vice na chapa.

A utilização da verba dessa forma, porém, é passível de questionamento junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), já que a vaquinha do PCdoB tinha como objetivo a pré-campanha e, portanto, não seguia regras de arrecadação para uso durante a campanha, como contratar empresa autorizada pelo TSE.