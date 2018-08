Convenção do PP consolida apoio a Eduardo Leite; Heinze vai ao Senado

Carlos Villela

Depois da reviravolta ocasionada pela saída de Ana Amélia Lemos da disputa ao Senado, a convenção do Partido Progressista (PP) definiu neste sábado (4) o apoio à pré-candidatura de Eduardo Leite (PSDB) ao Palácio Piratini. O até então pré-candidato ao governo pelo PP, Luiz Carlos Heinze, vai ocupar a vaga de Ana Amélia e ser o único candidato a senador pela chapa de Leite.

Em seu discurso, Heinze lamentou que o trabalho do partido em construir uma candidatura liderada pelo PP acabou não se concretizando, ainda mais porque havia um entusiasmo da base em lançar nome próprio. "Chegamos de forma diferente do que havíamos planejado", disse. No período desde o anúncio não-oficial de Ana Amélia como vice do candidato Geraldo Alckmin (PSDB) à Presidência da República na quinta-feira (2) até este sábado, o PP considerou lançar uma chapa pura no Legislativo, mas a decisão final acabou emulando o acerto entre os progressistas e o PSDB a nível nacional.

Eduardo Leite discursou no evento agradecendo pelo apoio do PP à sua candidatura, se dirigindo pessoalmente a Heinze. "Um sentimento que pode ter surgido foi de tristeza por ver um projeto pelo qual tu te empenhaste se encerrar, mas outro se abre", disse. O PP agora se junta ao PSDB, PTB (que indicou o nome do delegado Ranolfo Vieira a vice-governador), PPS, PHS, PRB e Rede.

Agora, o foco do partido, além de aumentar as bancadas federal e estadual, é eleger Heinze para ocupar a vaga aberta por Ana Amélia. As últimas pesquisas de opinião para o Senado, feitas antes da senadora sair da disputa, indicavam a sua reeleição e a de Paulo Paim (PT) como certas.

A senadora não estava presente no evento - a convenção nacional do PSDB, que lançou seu nome à vice-presidência, ocorria concomitantemente em Brasília - mas enviou um vídeo que foi reproduzido nos telões do teatro Dante Barone, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. No vídeo, ela ressaltou que deixava uma eleição com resultados praticamente definidos para participar de algo incerto, e que assumia o compromisso para ajudar a "mudar o Brasil".

Embora a ida de Ana Amélia para concorrer a vice de Geraldo Alckmin tenha levado a um rápido redesenho da situação estadual do PP como novo integrante da aliança de Eduardo Leite para as eleições, ainda pairava a incerteza da escolha, com conversas de bastidores indicando uma possibilidade remota de manutenção da candidatura e da aliança com o Dem, PSL e Pros, partidos que formam a base de Jair Bolsonaro no Rio Grande do Sul. O próprio Heinze destacou isso em discurso, lembrando que a "coligação estava montada até ontem".

O nome de Bolsonaro ("meu amigo particular", como disse Heinze) foi um dos mais aplaudidos do evento. Com Ana Amélia indo à disputa federal e o PP gaúcho se aliando com Leite, o candidato do PSL perdeu seu principal palanque no Estado. De acordo com interlocutores, Ana Amélia era contrária ao apoio a Bolsonaro, a quem ela já criticou em pronunciamentos em anos anteriores. Agora, com a mudança brusca no cenário do PP gaúcho, analistas acreditam que Alckmin possa reverter votos de Bolsonaro e melhorar sua colocação nas pesquisas eleitorais no Sul do País.