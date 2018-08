Em votação simbólica, DEM aprova apoio ao PSDB nas eleições presidenciais

O DEM oficializou nesta quinta-feira (2) em convenção nacional, o apoio do partido à pré-candidatura do PSDB à Presidência, encabeçada por Geraldo Alckmin. O apoio foi decidido por aclamação, sem a necessidade de votação nominal, e aconteceu em Brasília, com a presença do próprio Alckmin.

O ex-governador de São Paulo foi convidado a se sentar no centro da bancada, entre o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e o presidente do DEM, ACM Neto. Ao chegar no evento, Maia disse que o Centrão - bloco formado por PP, PR, PRB, DEM e Solidariedade - chegou a um consenso sobre a indicação do nome de um vice para o tucano. ACM também foi na mesma linha e afirmou que a escolha pode sair nas próximas horas.

Alckmin deve se desdobrar nesta quinta para marcar presença nas convenções do Centrão. Além de participar do evento do DEM, o tucano deve ir ainda da convenção nacional do PP, em Brasília. Os dois atos foram marcados para acontecer quase no mesmo horário, em locais diferentes da capital federal.