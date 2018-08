Bolsonaro lidera pesquisa DataPoder360, mas tem 65% de rejeição

O candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, segue na liderança pela disputa ao Planalto em cenário em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não é apresentado como candidato. A pesquisa DataPoder360, divulgada nesta quarta-feira (1), mostra Bolsonaro com 20% das intenções de voto. A rejeição ao candidato, no entanto, é de 65%. Todos os candidatos ficaram com rejeição acima de 50%.

Atrás de Bolsonaro, o candidato do PDT, Ciro Gomes, se manteve na faixa de 13% das intenções de voto, mesma taxa registrada em junho. Em seguida, Geraldo Alckmin, candidato do PSDB, vem com 9% das intenções de voto. Marina Silva, da Rede, ficou com 6% das inteções. Haddad, do PT, tem 5% e Alvaro Dias, do Podemos, aparece com 4%.

A pesquisa testou apenas um cenário de candidatos, com 6 nomes, e não foram testados cenários de 2º turno. A margem de erro do levantamento é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Na comparação por rejeição, Bolsonaro está empatado dentro da margem de erro com Alckmin. O candidato tucano tem 62% rejeição. Na sequência, aparecem na lista Marina e Ciro (com 60% cada), e Haddad, com 57%. Nesta lista, foram incluídos mais dois petitas: ex-presidente Lula (60%) e o Jaques Wagner (55%).

A pesquisa também indica uma alta taxa de "não voto", com 43% dos pesquisados dizendo que vão escolher branco, nulo, nenhum candidato ou que ainda estão indecisos.

O levantamento do DataPoder360, divisão de pesquisas do portal Poder360, realizou 3.000 entrevistas por meio de telefones fixos e celulares de 25 a 28 de julho, em 182 cidades de todas as regiões do país. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O registro do estudo no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) é BR-09828/2018.