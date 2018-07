Prefeitura de Porto Alegre retoma parcelamento e paga R$ 5,4 mil a servidores nesta terça

Conforme já anunciado pelo secretário municipal da Fazenda , Leonardo Busatto, a prefeitura de Porto Alegre começará a quitar de forma parcelada os salários dos servidores do município a partir deste mês. Nesta terça-feira (31), último dia útil de julho, serão integralizadas as remunerações de funcionários que ganham até R$ 5.450,00. O valor é um pouco maior do que os R$ 5 mil inicialmente previstos pelo governo municipal.

O montante equivale ao pagamento de 71% dos servidores, ou 22,1 mil matrículas. O saldo restante deve ser pago até o dia 14 de agosto, conforme o ingresso de receita nos cofres do município. No último mês, o valor líquido da folha de pagamento total do funcionalismo ficou em R$ 134,6 milhões.

De acordo com a prefeitura, tanto o parcelamento da folha dos servidores quanto o atraso no pagamento dos fornecedores deverão se estender até dezembro. A justificativa do governo é um déficit de R$ 40 milhões previsto para este mês.

Deste o início da gestão de Nelson Marchezan Júnior (PSDB), os funcionários ligados ao executivo municipal já receberam seus vencimentos parcelados em seis oportunidades, de junho a novembro de 2017. O 13º do ano passado também foi pago de forma parcelada.