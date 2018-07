PT e PCdoB aguardam orientação nacional para decidir rumo no Rio Grande do Sul

Os diálogos entre o PT e o PCdoB no Estado apontam para uma possível aliança na disputa ao governo do Estado. A expectativa também aparece nas falas dos presidentes estaduais das duas siglas, que confirmam estar mantendo diálogo, a exemplo do que vem ocorrendo em nível nacional.

Em outros estados, como Maranhão e Rio Grande do Norte, os partidos já formalizaram a coligação, e os diálogos seguem avançados em São Paulo e no Rio Grande do Sul, conforme explica o presidente estadual do PT, deputado federal Pepe Vargas. "Temos unidade política, estamos discutindo mais que aliança eleitoral, mas a possibilidade de estar lutando juntos na eleição e também fora", indica Pepe.

No mesmo sentido, o presidente estadual do PCdoB, Adalberto Frasson, aponta defesa da unidade. Ele informa que o partido mantém diálogo inclusive com Jairo Jorge (PDT), cuja candidatura já foi confirmada em convenção.

"É fundamental construir unidade no campo de centro esquerda para vencer a eleição, e PT e PDT fazem parte disso. Não podemos correr o risco de estar fora do segundo turno", sustenta. Na quarta-feira, a convenção nacional do PCdoB decide se lançará a candidatura de Manuela d'Ávila ou se irá coligar com o PT - definição que tende a refletir na decisão estadual.