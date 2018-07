PSDC confirma candidatura de José Maria Eymael à eleição presidencial

Agência Brasil

O Partido Social Democrata Cristão (PSDC) confirmou na manhã de hoje (28), durante convenção na capital paulista, a candidatura de José Maria Eymael à presidência da República, nas eleições de outubro, e do pastor da Assembleia de Deus Helvio Costa como vice-presidente.

"Tenho absoluta convicção que estou vendo na minha frente deputados e deputadas federais que me ajudaram a governar em Brasília. Estou vendo também mulheres e homens que irei cumprimentar na assembleia legislativa de São Paulo. Tenho absoluta convicção do que estou dizendo. Nós vamos mostrar ao Brasil a força da democracia cristã de São Paulo", disse Eymael.

O candidato, que foi deputado federal constituinte, citou o que considerou conquistas da Constituição Federal, como a proteção da família, defesa do contribuinte e benefícios aos pequenos produtores rurais. O candidato também se posicionou contra a corrupção e disse que o partido quer um país onde exista a igualdade de oportunidade. "Todos nós podemos afirmar com orgulho que a minha história é uma história de vida limpa. Ninguém pode me apontar um dedo acusador porque minha vida é limpa. Porque sou um democrata cristão", disse o candidato.

Na área econômica, as diretrizes gerais de governo do PSDC incluem política macroeconômica orientada para diminuição do custo do crédito ao setor produtivo, apoio e incentivo ao turismo e a valorização do agronegócio com ações de governo específicas, que ainda não foram divulgadas, e apoio aos pequenos e médios produtores rurais.

Em relação à segurança pública, o candidato pretende dar continuidade ao Ministério da Segurança Pública e condições necessárias para a realização das atividades de sua competência. Na área de saúde, o programa inclui continuidade da política do Sistema Único de Saúde (SUS).

Na educação, além da ampliação de vagas no ensino público universitário e em cursos profissionalizantes, o programa prevê a inclusão da disciplina Educação Moral e Cívica no ensino fundamental.

José Maria Eymael nasceu em Porto Alegre, cursou Filosofia e Direito na Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Rio Grande do Sul. Ele se formou em direito, com especialização em Direito Tributário, e atua como empresário há 46 anos nas áreas de marketing, comunicação e informática.

Eymael é o mais velho de sete filhos de um servidor público do Rio Grande do Sul, começou a trabalhar aos doze anos de idade como auxiliar de tipografia. Mais tarde foi um dos líderes da Juventude Operaria Católica (JOC). Como líder universitário, presidiu o Centro Acadêmico São Tomás de Aquino da Faculdade de Filosofia da PUC-RS e a Federação dos Estudantes de Universidades Particulares do Rio Grande do Sul (FEUP).

Nessas funções, coordenou campanhas nacionais e regionais como a do Barateamento do Livro Didático. Em 1962, ingressou no Partido Democrata Cristão (PDC) em Porto Alegre, passando a atuar na Juventude Democrata Cristã.