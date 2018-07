Candidatura do tucano Eduardo Leite terá o apoio da Rede

O partido Rede Sustentabilidade decidiu, nesta quinta-feira, que integrará a chapa do pré-candidato tucano ao governo do Estado, o ex-prefeito de Pelotas Eduardo Leite. A decisão será oficializada na convenção estadual da sigla, que acontece na próxima quinta-feira, 2 de agosto.

Com a entrada da Rede, Leite passa a ter, até agora, a terceira maior coligação na disputa ao Piratini, composta por seis legendas: PSDB, PTB, PPS, PHS, PRB e Rede. Em segundo lugar, vem o pedetista Jairo Jorge, que conta com sete siglas: PDT, PV, SD, Pode, Avante, PPL e PMB - cujo pré-candidato, Luiz Fernando Portella, desistiu de concorrer. Em primeiro lugar, vem a chapa do atual governador emedebista José Ivo Sartori, com oito partidos: MDB, PSD, PSB, PTC, PSC, PMN, PRP e Patriota.