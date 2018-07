Conselho do Plano Diretor revisará regimento interno

O Conselho do Plano Diretor de Porto Alegre vai revisar o regimento interno nas próximas reuniões. Essa demanda deve passar na frente de outras, como o pedido feito pelo Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB-RS) de que a prefeitura apresente o andamento da revisão do Plano Diretor, que deve ser discutida e apreciada pelos vereadores até 2020. Na reunião de ontem, foi entregue aos conselheiros uma minuta com a proposta do Executivo para o regimento, que poderá receber propostas de emendas a partir do próximo encontro, na segunda semana de agosto.

A cada 10 anos, cidades com mais de 20 mil habitantes devem revisar o Plano Diretor, conforme previsto no Estatuto das Cidades.