Temer banca Meirelles como nome do MDB ao Planalto

O presidente Michel Temer (MDB) disse ontem que o ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles segue como o candidato do MDB à presidência da República e descartou a possibilidade de composição de chapa com outro candidato nas eleições de 2018.

Questionado sobre resistências ao nome de Meirelles e possibilidade de o ex-ministro abrir mão da candidatura, Temer disse que "está aumentando cada vez mais a chance de ele continuar (candidato)". "Ele é candidato", reiterou o presidente, ao falar com a imprensa no México, onde se encontra para reunião entre presidentes da Aliança do Pacífico e do Mercosul.

O presidente minimizou a mensagem do ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, que veio a público no domingo. Marun propôs em mensagem de WhatsApp que Meirelles e o MDB defendam uma forma de "leniência" ao caixa-2 praticado em eleições passadas e a fixação de mandato para ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).