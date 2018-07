PSOL lança Roberto Robaina e Professora Camila ao governo do Estado

O Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) lançou neste domingo (22) os nomes de Roberto Robaina e Camila Goulart à candidatura ao governo do Rio Grande do Sul. A chapa da coligação “Independência e Luta para mudar o Rio Grande (PSOL-PCB)” confirmou ainda as candidaturas ao Senado de Romer Guex (PSOL) e de Cleber Soares (PCB).

Robaina é vereador de Porto Alegre e graduado em História e doutor em Filosofia. Já a vice Camila é professora de História da rede estadual gaúcha.

“Vamos mostrar que é possível governar o Rio Grande do Sul de outra forma, sem atacar os servidores públicos. Queremos fortalecer uma política de segurança pública que respeite a comunidade e não tenha como alvo massacrar a juventude pobre da periferia, valorizando os policiais e combatendo prioritariamente os crimes contra a vida”, afirmou Robaina. Durante a convenção também prometeu “combater a sonegação e as isenções fiscais e defender a suspensão do pagamento da dívida do estado com a União e a revogação da Lei Kandir”.

A convenção do partido oficializou a lista de 76 candidatos, sendo 27 ao cargo de deputado estadual e 46 a de deputado federal. A lista para o Parlamento gaúcho será liderada pelo deputado estadual Pedro Ruas, candidato à reeleição, e pela ex-deputada Luciana Genro. Também irá concorrer o agrônomo Jurandir Silva, liderança do PSOL em Pelotas e suplente de deputado estadual.

Para o Congresso Nacional, o PSOL vai apostar na candidatura de Fernanda Melchionna, vereadora mais votada de Porto Alegre. A lista também tem a candidatura do vereador de Porto Alegre Professor Alex Fraga, da vereadora de Pelotas Fernanda Miranda e do vereador de Viamão Guto Lopes.