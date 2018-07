Novo oficializa candidatura de Mateus Bandeira ao governo gaúcho

O primeiro nome oficializado para a disputa ao governo do Rio Grande do Sul em outubro é o de Mateus Bandeira, do NOVO. Foi a primeira convenção de uma série que vai ocorrer dentro do calendário eleitoral . Bandeira foi lançado nessa sexta-feira (20) no Chalé da Praça XV, ponto tradicional do Centro Histórico de Porto Alegre, tendo como vice o advogado Bruno Miragem.

O evento oficializou ainda 26 candidatos para a Assembleia Legislativa e 18 para a Câmara dos Deputados. “Essas candidaturas representam todos que estão cansados de sustentar um Estado obeso e a corrupção, todos que estão cansados da velha política”, disse Mateus Bandeira.

O candidato, que ainda terá de fazer o registro no Tribunal Regional Eleitoral (TRE), frisou ao discursar que o partido "é o único no País formado por pessoas com 'ficha limpa'". Bandeira tem no currículo cargos no setor público - foi secretário do Planejamento e ex-presidente do Banrisul no governo de Yeda Crusius (PSDB). Acabou saindo do setor público e atuou seis anos na consultoria Falconi.