Orestes de Andrade Jr. deixa Governo do Estado para assumir Comunicação de Porto Alegre

Segundo Orestes (d), o convite teria partido do prefeito da capital, Nelson Marchezan Júnior (e) JOEL VARGAS PREFEITURA DE PORTO ALEGRE/DIVULGAÇÃO/JC

Depois de apresentar o projeto de terceirização da operação da TVE e da FM Cultura , na última quarta-feira (18), o ex-presidente da Fundação Piratini, Orestes de Andrade Jr., deixou a Diretoria de Radiodifusão e Audiovisual da Secretaria de Comunicação (Secom) do Rio Grande do Sul para assumir a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Porto Alegre.

A decisão de deixar o governo estadual foi confirmada pelo comunicador na quinta-feira (19). Segundo ele, o convite teria partido do prefeito da capital, Nelson Marchezan Júnior. “É uma empreitada ainda maior do que a condução de um novo modelo de gestão para a Fundação Piratini, que apresentei ontem (quarta) e agora deixo nas mãos do governo estadual para a implementação”, afirmou.

O comando da Secretaria de Comunicação de Porto Alegre estava vago desde setembro de 2017, quando a jornalista Tânia Moreira deixou o posto. A Secom estadual ainda não se manifestou sobre a saída de Orestes.