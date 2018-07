Doria escolhe deputado do DEM como candidato a vice em SP

O ex-prefeito de São Paulo João Doria Junior (PSDB), pré-candidato ao governo do Estado, confirmou o nome do deputado federal Rodrigo Garcia (DEM) para a vaga de vice na chapa que disputará o Palácio dos Bandeirantes nas eleições 2018. O anúncio oficial será feito nesta sexta-feira (20) às 12h em hotel na zona oeste da capital paulista.

Enquanto o DEM negocia seu futuro na eleição presidencial, o partido indicou o parlamentar, que foi secretário na gestão do ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB), para compor a chapa tucana no Estado. Garcia é da ala do partido que defende a aliança entre tucanos e democratas nacionalmente.

O DEM está dividido entre apoiar Alckmin ou compor chapa com o ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT). Os fatores que mais devem pesar para o apoio do DEM ao candidato à Presidência são o fortalecimento da sigla e o protagonismo regional de acordo com parlamentares ouvidos pelo jornal O Estado de S. Paulo.

No dia 11 de julho, o vice-líder do partido na Câmara, deputado Efraim Filho (PB), em entrevista à Rádio Eldorado, afirmou que os palanques locais podem influenciar na escolha nacional. "(Vamos apoiar) aquele que conseguir fortalecer os projetos de protagonismo do DEM nos Estados. O DEM não tem governadores e esses palanques locais podem ser a costura que leve o partido a tomar a decisão", afirmou.

Na conversa, Efraim admitiu que a sigla está dividida mais fortemente entre os nomes de Alckmin e Ciro. A Executiva Nacional da sigla pende mais para o ex-ministro, enquanto a bancada na Câmara sinaliza uma preferência pelo ex-governador de São Paulo.