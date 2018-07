Meirelles oferece vaga em chapa majoritária ao PRB

O pré-candidato do MDB ao Planalto, Henrique Meirelles, se encontrou ontem em Brasília com o presidente do PRB, Marcos Pereira, para tentar convencê-lo a compor sua chapa na disputa de outubro.

Aliados afirmam que Meirelles sinalizou com a vaga de vice ao PRB caso a sigla aceite apoiá-lo. Com apenas 1% nas pesquisas, o pré-candidato não tem nenhum partido na sua coligação e enfrenta dificuldades para costurar acordos, principalmente por ser identificado como nome do governo mais impopular da história - o presidente Michel Temer é reprovado por 82% da população, segundo o Datafolha. Meirelles também marcou de se encontrar com o presidente do PP, senador Ciro Nogueira (PI), nesta quarta-feira, em Brasília.

O ex-ministro da Fazenda já havia conversado com Pereira em outras ocasiões, sem resultados concretos, mas decidiu fazer nova investida esta semana, na reta final das negociações. Sua avaliação é de que o cenário mudou e agora é provável que o centrão termine rachado. Dessa forma, investe na conquista de algum partido do grupo no varejo.

O bloco - composto por DEM, PP, Solidaridade, PRB e PR - inicialmente havia decidido caminhar junto no apoio a um nome ao Planalto, mas hoje está dividido entre Ciro Gomes (PDT) e Geraldo Alckmin (PSDB).