Em primeiro dia de vaquinha, Marina Silva arrecada R$ 23 mil

Em seu primeiro dia de arrecadação virtual, a pré-candidata da Rede à presidência, Marina Silva, já recebeu R$ 23.511,00 de apoiadores para financiar sua campanha. Até as 16h30min desta terça-feira, a ex-senadora havia recebido 170 doações pela plataforma de crowdfunding que entrou no ar na segunda-feira por volta das 23h40.

As metas colocadas até o momento pela candidatura são de R$ 100 mil (para financiar viagens e "levar a história e as ideias de Marina para os brasileiros") e R$ 200 mil (para produzir vídeos e materiais que combatam as "mentiras, acusações levianas e notícias falsas" dos adversários políticos).

Segunda colocada nas pequisas Datafolha em cenários sem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Marina junta 15% de intenção de votos de acordo com dados de junho, mas nenhuma coligação. Seu partido, a Rede Sustentabilidade, terá sozinho apenas oito segundos de campanha na TV, e 0,62% do fundo eleitoral - o que equivale, aproximadamente, a R$ 10 milhões.

Dos recursos do fundo, a executiva nacional do partido afirmou que destinará 50% para a campanha presidencial. Como comparação, em 2014, a campanha de Marina (então no PSB) custou R$ 62 milhões, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) - naquele ano, a principal doadora da campanha do PSB foi a JBS, que sozinha doou mais de R$ 5 milhões. Já em sua primeira vez na disputa (quando estava no PV), a ex-senadora gastou R$ 24 milhões.

A arrecadação está sendo feita pela plataforma Voto Legal, que hospeda a vaquinha de outros pré-candidatos da Rede como o senador Randolfe Rodrigues (AP), que tenta se reeleger, e o ator Wellington Nogueira (SP), postulante a deputado federal.

Marina não é a única a financiar a sua campanha por meio de vaquinha virtual. O ex-presidente Lula já arrecadou R$ 389 mil. Além dele, também já montaram plataformas de doação João Amôedo (Novo), Ciro Gomes (PDT), Manuela D'Ávila (PCdoB) e Guilherme Boulos (PSOL).