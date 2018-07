Morre advogado Mathias Nagelstein, pai do vereador Valter Nagelstein

Faleceu no fim da tarde desta segunda-feira (16) o advogado criminalista Mathias Nagelstein, pai do presidente da Câmara de Vereadores, Valter Nagelstein (MDB). O advogado estava internado na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, devido a complicações do Alzheimer. Com a notícia, a vereadora Mônica Leas (PP), que presidia a sessão, decidiu encerrar os trabalhos assim que soube da notícia. A decisão está baseada no regimento interno do Legislativo municipal.

Natural de Caxias do Sul, Mathias Nagelstein formou-se em Direito pela Pucrs, em 1961, e em 1986 tornou-se Especialista em Direito Criminal. Iniciou a carreira política em Bagé como vereador entre 1968 e 1971. Foi procurador-geral do Município de Porto Alegre, de 1986 a 1992; chefe da Casa Civil do Estado de 1991 a 1992; e juiz do Tribunal Militar do RS, de 1991 a 1997, onde também foi presidente de 1996 a 1997.

Em sua conta pessoal no Twitter, Valter Nagelstein escreveu: “Segurando na mão dele acabo de perder meu velho, meu amigo, meu maior apoiador, minha rocha e minha fortaleza”. O vereador recebeu apoio dos colegas de parlamento, que manifestaram pesar pelo falecimento de seu pai. Também no Twitter, o prefeito de Porto Alegre, declarou: “Recebo com tristeza a notícia do falecimento do advogado Mathias Nagelstein, pai do presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre (Valter Nagelstein). Meus sentimentos aos familiares e amigos”.

Ainda não foram divulgadas informações sobre o velório.