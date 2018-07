PSOL fecha coligação com PCB e define candidatos no Rio Grande do Sul

Está definida a chapa do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) para as disputas do governo do Rio Grande do Sul e do Senado Federal em 2018. Já anunciado pré-candidato, o vereador de Porto Alegre Roberto Robaina encabeça a chapa que tentará chegar ao Palácio Piratini. Ele terá a professora de História Camila Goulart como candidata a vice.

Para o Senado, foram definidos os nomes do dirigente nacional do partido Romer Guex, de Viamão, e de Cleber Soares, trabalhador dos Correios e militante do PCB, com quem o PSOL fechou aliança nas disputas majoritária e proporcional.

A legenda também definiu seus principais candidatos ao Poder Legislativo. A nominata que vai concorrer à Assembleia Legislativa será liderada pelo deputado estadual Pedro Ruas, que busca a reeleição e pela ex-deputada e candidata à presidência da República em 2014, Luciana Genro.

Já a vereadora mais votada de Porto Alegre nas eleições de 2016, Fernanda Melchionna, é a aposta do partido para conseguir uma cadeira na Câmara dos Deputados. Entre os candidatos ao Legislativo Federal, estão o também vereador de Porto Alegre Alex Fraga, a vereadora de Pelotas Fernanda Miranda e o vereador de Viamão Guto Lopes.

A convenção que vai oficializar as candidaturas será realizada no próximo domingo (22), no Plenário Ana Terra, na Câmara Municipal de Porto Alegre, a partir das 14 horas.