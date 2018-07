PRB pode fazer aliança com Geraldo Alckmin

A decisão do empresário Flávio Rocha (PRB) de desistir de concorrer ao Palácio do Planalto abriu caminho para o ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB) atrair o PRB para seu palanque. O tucano já alinhou o apoio do PPS, PTB, PV, PSD e conta hoje com o arco de alianças mais amplo para disputa.





Nas reuniões do grupo sobre eleições presidenciais, o partido de Flávio Rocha se colocou frontalmente contra a hipótese de apoiar Ciro Gomes (PDT) e defendeu o apoio a Alckmin.