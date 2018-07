Pré-candidato do Novo ao Senado desiste e pede desfiliação

O pré-candidato do partido Novo ao Senado pelo Rio Grande do Sul Sergio Wais anunciou nesta quinta-feira (12) que não vai concorrer no pleito de 2018. De acordo com a nota divulgada por sua assessoria, a decisão foi motivada por discordâncias com as atitudes do partido em relação à sua candidatura. Wais, empresário do ramo de seguros, também pediu desfiliação do partido.

Wais criticou o que chamou de “censura” por parte do diretório estadual aos seus princípios de campanha, guiados por um movimento intitulado Intervenção Cívica. Além disso, ele também apontou que não teve acesso à lista de filiados do partido para a escolha dos suplentes de sua chapa, e se posicionou de forma contrária à forma com que a convenção do partido, no próximo dia 20, vai ocorrer. O evento será à portas fechadas e, segundo o ex-candidato, com a participação de apenas seis integrantes do diretório estadual.

O Novo respondeu em nota que o formato da convenção estadual está previsto no estatuto do partido desde sua fundação, e que não cabe ao diretório estadual ir contra as regras partidárias. Ainda assim, em tom diplomático, o partido agradeceu a Wais por seu “esforço e dedicação” na pré-candidatura.