Raquel pede que STJ julgue Favreto por prevaricação

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, enviou ontem ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) pedido de abertura de inquérito contra o desembargador Rogério Favreto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), pelo crime de prevaricação. Ela entende que o magistrado agiu fora da sua competência ao conceder habeas corpus ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), condenado e preso na Lava Jato.

Plantonista do tribunal no domingo passado, Favreto expediu duas decisões que mandavam soltar Lula, posteriormente derrubadas pelo relator da Lava Jato, João Pedro Gebran Neto, e finalmente pelo presidente da Corte, Thompson Flores. Na terça-feira, o STJ também rejeitou o habeas corpus. No pedido ao STJ, a procuradora-geral viu partidarismo de Favreto e menciona que o desembargador já foi filiado ao PT, além de assessor da Casa Civil no governo Lula.