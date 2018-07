Segurança e saúde lideram as prioridades na Consulta Popular

Os mais de 100 projetos definidos em assembleias nas regiões dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes) do Estado foram priorizados pela população que participou da votação na Consulta Popular deste ano. A Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão computou 795 mil votos, quase 90 mil a mais que em 2017.

Entre as 111 demandas escolhidas pela população para receber parte dos recursos do orçamento, as três mais votadas são nas áreas de segurança (reaparelhamento dos órgãos da segurança receberá R$ 20,5 milhões), saúde (reforma e aquisição de equipamentos para estabelecimentos de saúde vinculados ao SUS receberá R$ 19,5 milhões) e desenvolvimento rural (Programa de Apoio e Ampliação da Infraestrutura Rural receberá R$ 12,6 milhões).

Neste ano, o governo definiu verbas de R$ 80 milhões para investir nos projetos escolhidos pela população. A quantia é distribuída entre as regiões de acordo com critérios como quantidade de habitantes e Índice de Desenvolvimento Socioeconômico (Idese).