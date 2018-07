Siglas começam a definir convenções estaduais

Com a proximidade das eleições gerais de outubro, a maioria das siglas que pretendem participar da disputa pelo Palácio Piratini já tem datas definidas para suas convenções partidárias. É nesses encontros que os partidos definem oficialmente seus quadros para concorrer ao governo do estado do Rio Grande do Sul, quase sempre confirmando os já conhecidos pré-candidatos.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) definiu no calendário eleitoral que as convenções para a escolha dos candidatos a presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, senador, deputado federal e estadual deverão ocorrer entre os dias 20 de julho e 5 de agosto. O limite para que as siglas apresentem suas candidaturas à Justiça Eleitoral é 15 de agosto.

A primeira convenção gaúcha acontecerá já no início do prazo, quando o partido Novo deverá oficializar a candidatura de Mateus Bandeira, em 20 de julho. A sigla é seguida por PSOL, PDT e PT, que realizarão os anúncios ainda em julho.

O MDB ainda não definiu um dia exato, mas, segundo o presidente estadual do partido, Alceu Moreira, a convenção emedebista deve ocorrer perto do prazo limite, provavelmente no último dia. Outra incerteza é pela convenção do PSDB. O diretório tucano ainda estuda se fará o anúncio no dia 4 ou 5 de agosto. O PCdoB, segundo a própria pré-candidata do partido, Abgail Pereira, deve ter sua convenção no dia 4 de agosto.