Em nova pesquisa eleitoral, 'não voto' é destaque, com 42%

A três meses das eleições, a pesquisa DataPoder360, divulgada nesta quarta-feira (4) pela divisão de pesquisas do portal Poder360, traz como um de seus destaques o alto nível de "não voto" informado pelos eleitores: de 40% a 42%, a depender do cenário testado, dizem que votarão em branco ou nulo em outubro, ou ainda que estão indecisos ou que não responderiam.

Foram testados dois cenários, ambos já usados em levantamento semelhante realizado em maio: um em que foram incluídos apenas os 6 candidatos mais competitivos (com 5% ou mais de intenção de voto nos últimos meses) e outro que testou os nomes de 15 pré-candidatos a presidente. Nenhum traz o nome do ex-presidente Lula, atualmente preso pela Operação Lava Jato.

No cenário reduzido, Jair Bolsonaro (PSL) tem a liderança com 21% das intenções de voto, seguido por Ciro Gomes (PDT), com 13%; Geraldo Alckmin (PSDB), com 8%; Marina Silva (Rede), com 7%; Fernando Haddad (PT), com 6%; e Alvaro Dias (Podemos), com 5%. Brancos e nulos são 31%, e quem não sabe ou não respondeu somam 9%.

Já na pesquisa com os 15 pré-candidatos, Bolsonaro tem 18%, Ciro Gomes, 12%; Marina e Alckmin, 7%; Haddad, 5%; Alvaro Dias, 4%; Manuela D'Ávilla (PCdoB), 2%; Fernando Collor (PTC), Henrique Meirelles (MDB), Rodrigo Maia (DEM) e Flávio Rocha (PRB) estão empatados com 1%; Guilherme Afif (PSD), Guilherme Boulos (PSOL), João Amoêdo (Novo) e Paulo Rabello de Castro (PSC) estão empatados com 0%. Brancos e nulos são 29%, e quem não sabe ou não respondeu somam 13%.

Em comparação com o mesmo levantamento realizado em maio, Bolsonaro registrou uma variação negativa nos cenários testados, mas no limite da margem de erro. Em maio, tinha 25% no cenário reduzido e 21% no cenário ampliado. Já Ciro Gomes segue sendo o 2º colocado mais bem posicionado, mas tem uma distância pequena em relação aos demais colocados, dentro da margem de erro.

O portal Poder360 destaca, ainda, que como a pesquisa foi feita durante a Copa do Mundo da Rússia, é natural que não haja grandes alterações no levantamento, visto que o evento futebolístico concentra a atenção dos brasileiros.

A pesquisa realizou 5.500 entrevistas por meio de telefone de 25 a 29 de junho. Foram atingidas 229 cidades em todas as regiões do país. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O registro do estudo no TSE é BR-05297/2018.