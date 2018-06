Sartori lidera 1º turno na disputa pelo Palácio Piratini, mas perde no 2º

Divulgada nesta quinta-feira (28), a segunda pesquisa eleitoral para a disputa do governo do estado do Rio Grande do Sul aponta a liderança no primeiro turno do atual governador José Ivo Sartori (MDB), que obteve 17,5% de votos na pergunta estimulada da pesquisa - a margem de erro de 3%.

Em segundo lugar, aparecem cinco pré-candidatos tecnicamente empatados na corrida: Jairo Jorge (PDT), com 10% das intenções de voto; Miguel Rosseto (PT), com 8,1%; Eduardo Leite (PSDB), 8%; Luiz Carlos Heinze, 5,1%; e Roberto Robaina (PSOL), 3,7%. Logo em seguida aparecem Mateus Bandeira (Novo), com 2,1% e Abgail Pereira, com 1,3%.

Apesar de liderar a disputa no primeiro turno, Sartori perde nos quatro cenários simulados para o segundo turno, contra Jairo, Rossetto, Leite, Heinze.

A pesquisa foi feita com uma amostragem de 1.000 pessoas, de 25 municípios do estado, entre os dias 19 e 25 do presente mês. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RS-05933/2018 e foi encomendada pelo próprio Instituto Methodus Análise de Mercado Sociedade Simples Ltda. A sondagem tem uma taxa de confiança de 95%.