Temer: País voltou a crescer, a gerar renda e atividade agrícola é um dos motores

O presidente Michel Temer disse nesta terça-feira (26) durante anúncio de recursos para a safra 2018/2019 da Agricultura Familiar, que a atividade agrícola é um dos motores responsáveis pela retomada do crescimento e da geração de renda do País. "Ao assumir, encontramos o País em grande recessão e com graves consequências sociais. O Brasil voltou a crescer, a gerar renda e atividade agrícola é um dos motores", afirmou, em cerimônia encerrada nesta tarde no Palácio do Planalto.

No evento, o presidente afirmou que agricultura familiar é a base econômica da maior parte de municípios do Brasil. O País tem 40 milhões de pequenos agricultores, que representam 84% dos estabelecimentos rurais e responsáveis pela produção de 70% dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros.

Segundo a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (Sead), os recursos para o período 2018/2019, iniciado no domingo, chegam a R$ 31 bilhões, R$ 1 bilhão a mais do que os R$ 30 bilhões de 2017/2018.

Os juros, que variavam entre 0,5% e 5,5% ao ano, terão teto reduzido para 4,6% ao ano no próximo período. O limite máximo para os financiamentos passa de R$ 360 mil para R$ 415 mil dentro do Programa Nacional de Agricultura Familiar (Pronaf) e, para o enquadramento no microcrédito, de agricultores de baixa renda, passa de R$ 20 mil para R$ 23 mil.

"Estamos reafirmando compromisso com brasileiros que trabalham na agricultura familiar. Queremos também aproximar o produtor familiar aos consumidores e, para isso, fizemos parceria com a associação de supermercados", disse Temer.