PPS oficializa apoio a Eduardo Leite

O PPS decidiu apoiar o pré-candidato ao governo do Estado e ex-prefeito de Pelotas Eduardo Leite (PSDB) nas eleições de outubro. O diretório estadual do PPS ficou lotado para o anúncio na manhã desta quarta-feira (20) no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre.

Além disso, foi indicado ainda Mário Bernd (PPS) para concorrer a uma das vagas ao Senado, na coligação acertada com o PHS na chapa proporcional a deputado federal. O PHS também vai apoiar Leite.

O PPS mantinha conversas com três pré-candidatos: Leite, Jairo Jorge (PDT) e o governador José Ivo Sartori (MDB). Entretanto, na fala dos delegados do partido - vindos, aliás, de todo o Estado -, ficou claro que a militância se dividia entre Eduardo Leite e Sartori. O problema é que, mesmo os que indicaram simpatia pelo emedebista, reclamaram do atraso no salário dos servidores públicos.