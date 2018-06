Copa pode ajudar a distensionar debate político no Brasil, diz antropólogo

Patrícia Comunello

Em meio ao ambiente político pré-eleitoral tenso e repleto de indefinições, que tal assistir aos jogos da Copa do Mundo da Rússia para dar um tempo? É o que sugere o antropólogo e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) Arlei Sander Damo, lembrando que o futebol tem uma função que vai além do apelo meramente esportivo.

"Ele consegue fazer com que pessoas de diferentes classes, idades, gêneros e interesses partidários consigam dialogar", atenta Damo, que indica o "momento de muitas tensões políticas" como razão para se ligar no Mundial, seja para torcer pelo Brasil ou simplesmente assistir aos jogos. "Às vezes, é preciso dar um tempo fazendo qualquer outra coisa, para depois entrar no momento do debate político e recomeçar com outro cenário de possibilidades."

> VÍDEOS JC: Antropólogo explica por que a Copa pode fazer bem ao Brasil

Damo lançou esta proposta em recente artigo em sua coluna Entrevero, que mantém no site Ludopédio , um espaço que combina opiniões do mundo acadêmico com o esporte mais popular no País. "Talvez jamais o Brasil tenha precisado tanto de uma Copa do Mundo. Não me refiro ao título, a esta altura irrelevante. Uma quarentena de amenidades nos faria bem e de quebra chegaríamos mais perto das eleições", escreveu o professor da Ufrgs.

Na entrevista ao Jornal do Comércio, o antropólogo esclarece que a sugestão é uma alternativa em meio a dificuldades "de diálogo e mediação". Prova disso, aponta Damo, foi a emergência de defesas acaloradas de alguns setores de intervenção militar. "Não me parece que este tipo de debate que vai fazer o País e as relações avançarem", critica o antropólogo.

Damo reforça que não vê a agenda do futebol como um remédio para fazer do Brasil um ambiente harmonioso, pois é típico da cena política a diversidade de ideias, de posições e legendas. "O debate travado neste momento não está sendo produtivo. É um debate entre grupos quase que de fanáticos", lamenta o professor da Ufrgs. A entrevista completa com Arlei Damo será publicada em 25 de junho na seção Entrevista Especial, da editoria de Política do JC.