Justiça suspende novamente extinção da Cientec

Juíza atendeu pedido do MP-RS e anulou efeitos do decreto que encerrou atividades da fundação CIENTEC/Divulgação/JC

Uma decisão tomada nesta quinta-feira (12) pela juíza Cristina Luisa Marquesan da Silva, da 1ª Vara da Fazenda Pública da Porto Alegre, voltou a suspender a extinção da Fundação Estadual de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (Cientec). A magistrada atendeu a um pedido do Ministério Público estadual (MP-RS), anulando os efeitos do decreto que encerrou as atividades da instituição, publicado no Diário Oficial no final de maio.

A extinção da Cientec já havia sido barrada pela Justiça no início de abril, também por força de ações do MP. Mesmo assim, no último dia 30, o governo do Estado publicou o Decreto Estadual nº 54.088/2018, que encerrou as atividades da estatal e transferiu seus funcionários para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (Sdect).

No mesmo dia, o Ministério Público, através da Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público, entrou na Justiça solicitando a ratificação da liminar anterior, que garantia o funcionamento da fundação até que o Estado realizasse a prestação de contas dos convênios em andamento, em especial com a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), e uma lista de bens da entidade.

No despacho desta quinta, a magistrada atendeu ao pedido do MP, suspendendo os efeitos do Decreto Estadual nº 54.088/2018 e estabelecendo multa diária de R$ 10 mil, limitada a 30 dias, em caso de descumprimento. “Entendo necessário, para o controle da legalidade e da adequação dos atos administrativos tendentes à efetivação da lei, o deferimento do novo pedido liminar”, escreveu Cristina Marquesan.

Procurada, a Secretaria do Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) informou que o Estado ainda não foi notificado da decisão.