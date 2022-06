O ânimo da equipe

A etimologia da palavra ânimo, nos orienta o que de fato tratar quando precisamos mais dele. Ânimo vem do latim animus, que significa alma. Trata-se daquilo que não se vê, que não é físico, mas que por si só, forma a minha e a sua jornada. Para nossa língua materna, o animus, é alma, mente e coração, como se corpo fosse, mas sem materialidade. Resta-nos claro, portanto, que o impulso na caminhada requer esse tripé convergente entre si.

Sem ânimo, não há força de vontade que resista. Quando falamos de nossas equipes de trabalho, por exemplo, o ânimo é elemento íntimo para a jornada. Não para atender a produtividade, uma vez que, antes dela, está o propósito de vida e é, necessariamente este, que vem em primeiro lugar. Quando se tem visão clara do que se quer, o cansaço vem acompanhado da satisfação, e, todo o esforço, por mais sofrível que seja, virá de mãos dadas com o júbilo.

A despeito de um ambiente ideal de trabalho para nossas equipes, muito tem se falado sobre espaços que garantam segurança psicológica para líderes e liderados. Nesse sentido, os locais de trabalho, como se remédio tivessem para o desânimo, devem se propor a impulsionar as equipes tendo como foco três escolhas precípuas: a promoção de um ambiente colaborativo, o encorajamento das pessoas para se arriscarem e a tolerância com os erros.

Um ambiente colaborativo alimenta as diferentes e divergentes inteligências que temos à disposição. Favorece a troca, o aprendizado e a sinergia. É a sintonia onde um se preocupa e torce pelo outro, em prol de um resultado comum. Quando permitimos que as pessoas se arrisquem, sem negligência obviamente, damos guarida para a inovação, e, encontramos soluções para antigos problemas. Quando há espaço para esse clima, as pessoas sentem-se satisfeitas e confiantes, e, se tornam protagonistas de sua história.

A colaboração, a ocorrência de riscos, só poderia dar esteio para a tolerância aos erros. Não o erro por ele mesmo, mas como parte do processo e do aprendizado para se impulsionar novas ideias e campos de visão.

Que sejamos curadores do estado anímico de pessoas como nós. O desânimo, esse sim não nos pertence, pois somos seres com alma e com vontade genuína de acertar.

Vice-Diretor do Colégio Marista Rosário