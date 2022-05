Inovação tem lugar

Na natureza, os seres precisam de um ecossistema para crescer e sobreviver. Nós, humanos, tentamos replicar esse modelo, criando outros ecossistemas de inovação, empreendedorismo, varejo, imobiliário, industrial, social e tantos outros. Essa não é uma tarefa simples. Pelo contrário: exige esforço, tempo, pessoas, ideias, construção compartilhada. Também, demanda uma ampla rede de apoio, de governos a empreendedores e organizações, alinhando o interesse de todos. Precisa, ainda, de capital intensivo.

Por tudo isso, é surpreendente o que uma cidade gaúcha vem fazendo: Gravataí. Já tive a oportunidade de conhecer de perto alguns ecossistemas no exterior, como no Canadá e em Portugal, e no próprio Brasil, incluindo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. E o município da Região Metropolitana de Porto Alegre tem feito um trabalho exemplar.

No ambiente regulatório, já estão na frente. São várias as ações: criaram a Lei da Inovação, Sandbox (flexibilização para testar modelos de negócios inovadores que ainda não possuem enquadramento), Marco Regulatório das Startups, Conselho de Inovação, Fundo de Inovação e Tecnologia e Governo Digital. Também há iniciativas de tecnologia 5G e a Usina de Talentos, capacitando jovens e adultos para o futuro do trabalho.

Somado a isso, o estímulo ao empreendedorismo de alto impacto está ativo através de projetos como Woman In (voltado a mulheres inovadoras) e a incubação e aceleração de empresas com base tecnológica. Além disso, um novo ambiente chamado de Casa das Startups será sediado em um condomínio de alto padrão que é pioneiro no conceito do Novo Urbanismo. Mais para frente, será consolidado o Parque Tecnológico PradoTech, que envolve iniciativa privada, Parque Tecnológico Unitec da Unisinos, Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia e Associação Gaúcha de TI do Vale do Gravataí.

Pelo mundo afora, os exemplos bem-sucedidos mostram que inovação é muito mais sobre pessoas do que processos. E faz toda a diferença quando empreendedores encontram um locus apropriado para transformar seus planos em produtos e serviços concretos. Com velocidade e atendendo às necessidades reais da população. Muitas vezes, olhamos para longe em busca de inspirações a serem seguidas. Mas, hoje, temos aqui, perto de nós, uma cidade que está acertando o rumo e servindo de exemplo na construção de um ecossistema. Gravataí está de parabéns.

CEO da PipeRun