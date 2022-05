South Summit: o despertar para o futuro

Nesta semana, teremos em Porto Alegre um dos principais eventos de tecnologia e uma das maiores competições de startups do mundo. Nossa cidade irá experimentar pela primeira vez a energia de um festival em que as pessoas, os negócios inovadores e os produtos disruptivos são os grandes protagonistas. Teremos a oportunidade de despertar para um futuro que se faz cada dia mais presente.

O South Summit vem para ajudar a tirar nossa sociedade de um estado sonolento e distraído e a colocar em estado de alerta e orientada à construção de um novo dia mais inovador e tecnológico, potencializando as oportunidades que ele pode nos trazer.

É o ensejo que precisávamos para extrair as temáticas de inovação, empreendedorismo e tecnologia dos espaços corporativos e burocráticos e colocá-las nos espaços onde de fato as pessoas são capazes de atuar como agentes de uma transformação social, econômica e de impacto.

Essa mudança é o catalisador da transformação que a sociedade precisa para valorizar aquilo que realmente é importante para o futuro econômico do nosso estado.

O South Summit surgiu em 2012 em Madrid, na Espanha, e movimentou mais de US$ 8 bilhões em investimentos desde então. Hoje, conforme a organização do evento, é considerado o principal encontro de conexão entre startups, empresas e fundos de investimento globais.

Nos próximos dias viveremos isso aqui, às margens do Guaíba. O evento será assunto nas ruas de Porto Alegre, nas escolas, nos lares. A inovação vai transbordar a bolha e atingir a todos. É uma oportunidade inclusiva a qual todos estão convidados a participar. No entanto, compreender a importância desse momento e o potencial do impacto disso já será um excelente caminho.

Promova o South Summit. Assuma o seu papel de levar em frente esta transformação. Ampliar o alcance desse evento é a missão de cada um de nós. A tecnologia é pervasiva e está em todos os caminhos do nosso futuro. Compreender o valor dessa transformação e desse momento, o impacto e o seu potencial é imperativo.

