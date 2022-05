Marcas que fazem a diferença

O Rio Grande do Sul, durante muitos anos foi um Estado que, apesar de produzir qualidade, não sabia construir marcas notáveis. Hoje, somos reconhecidos como um celeiro de marcas desejadas no mercado nacional e internacional. Aprendemos a lapidar marcas brutas, desenvolvendo competências necessárias tanto de enquadramento como de posicionamento estratégico.

Nossos profissionais não devem nada, em nenhum sentido, para outros centros do País. Aqui se encontra boa parte dos melhores estrategistas, designers, pesquisadores e conceituadores de marcas. Ao somar qualidade de produtos e serviços, a um trabalho inteligente de branding, nos tornamos altamente competitivos.

A diferença entre produzir qualidade, e ser percebido como detentor de uma marca desejada, se chama lucro.

No entanto, você precisa entender que marca é pele, enquanto o seu negócio é o organismo; são duas faces da mesma moeda. Não existe pele saudável em um corpo doente, e a recíproca é verdadeira. Construir uma marca forte é muito mais complexo do que apenas fazer uma boa comunicação.

Sua marca só chegará no pódio, se antes entrar na vida das pessoas. Encontrar as "janelas de atenção" é o primeiro passo para disparar os gatilhos do desejo.

A preferência é consequência do que a sua marca realiza enquanto agente de transformação da vida das pessoas. Colaboração, conveniência, enfim, ser descomplicada e acessível são alguns dos ingredientes da receita de sucesso para construir uma marca preferida. Marcas que vão além do transacional, conseguem conquistar os corações da nossa sociedade desatenta. Seduza todo o tempo, nos mínimos detalhes, afinal quem não gosta de carinho?

Defendo que marcas são seres vivos, logo necessitam energia, gerar impactos positivos tudo isso deve ser resultado de muita criatividade, disciplina estratégica e consistência. O motor de uma marca é o seu propósito, o qual sempre deverá, de alguma forma, visar cuidar e colaborar com as pessoas.

O Jornal do Comércio é protagonista desse importante movimento de evolução do branding, vem cumprindo um papel excepcional ao reconhecer as empresas, e incentivando a disseminação do novo conhecimento em relação à construção de marcas.

Minha sincera homenagem a todas as empresas reconhecidas no Marcas de Quem Decide, em especial, a aqueles profissionais que, com sensibilidade e destemor, gerenciam no dia a dia marcas que fazem a diferença na vida das pessoas.

Estrategista e CEO do G5