Atualmente, o termo "ecossistemas de negócios" tem sido muito utilizado pelo meio corporativo de forma a representar relações sistemáticas entre empresas com alta performance, maturidade digital e capacidade de investimento acima da média. Acrescente-se aqui o maior ativo de toda e qualquer organização: "gente"! Gestão de Pessoas completa, evidentemente, esse ciclo exitoso.

A Fundação Projeto Pescar inspirada nesse conceito vem ampliando a conexão de valores, conhecimentos e atitudes entre colaboradores, empresas, organizações e sociedade. Somos o resultado de um trabalho intenso realizado por uma rede colaborativa ativa em todo o Brasil, que fez e faz o nosso "grande sonho" virar realidade todos os dias. Ao longo desses anos, nós sonhamos juntos, com dedicação e profissionalismo, mas, acima de tudo, com corações e mentes conectados por um propósito maior que é o de "transformar vidas". Existe algo mais elevado, profundo e complexo de se fazer pelo mundo no qual vivemos?

Querer um mundo melhor, através de um futuro melhor para os nossos jovens, é um desejo nobre, mas colocar isso em prática é um desafio. Em 2021, o Projeto Pescar impactou 4.551 pessoas em todo o Brasil, contabilizando as famílias envolvidas e atendeu 1.517 jovens. Ao todo, somos 2.079 pessoas conectadas, trabalhando por um mesmo propósito: o de conectar valores, conhecimentos e atitudes para transformar vidas. Isso tudo graças ao engajamento nesse Ecossistema: hoje são 139 empresas conectadas entre Mantenedoras Institucionais e Mantenedoras de Rede, 57 apoiadores Institucionais e 32 apoiadores de Unidades, 905 voluntários e 82 colaboradores na equipe técnica.

Desde a nossa fundação, há 46 anos, atendemos mais de 35 mil jovens. Isso tudo, graças a esse Ecossistema Pescar de Transformação Social, do qual eu destaco também as nossas lideranças voluntárias. No último dia 26 de abril, por ocasião da Assembleia Geral de Dirigentes, novos diretores assumiram a responsabilidade voluntária de seguir conosco transformando vidas. Quem quiser se conectar e fazer parte desse Ecossistema de Transformação Social pode acessar o www.projetopescar.org.br.

Presidente da Diretoria/Voluntário da Fundação Projeto Pescar