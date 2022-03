Porto Alegre de bem com a saúde bucal

Os dados da pesquisa Vox Populi, encomendada pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS), que avaliou, em abril de 2021, como brasileiros enxergam e utilizam planos de saúde no País, revelam que Porto Alegre é a cidade que possui mais entusiasmo com os serviços oferecidos pelos planos odontológicos. O estudo mostra que 98% dos gaúchos estão “satisfeitos” ou “muito satisfeitos” com o plano odontológico. Para comparação, a média nacional é 83%.

Cerca de 95% também recomendariam o atual plano para familiares e amigos, contra 85% da média nacional. É o índice com maior avaliação, assim como os 98% que têm interesse em manter o plano atual. Quanto aos não-beneficiários, a população tem comportamento próximo à média nacional: 76% entendem ser muito importante ter um plano odontológico ante 78% da resposta média brasileira.

Todos esses índices positivos da capital gaúcha revelam a tendência observada desde o início da comercialização dos planos odontológicos: o aumento de beneficiários no País. Os contratos cresceram 9,3%, entre novembro de 2020 e novembro de 2021, alcançando mais de 2,4 milhões convênios de acordo com a Nota de Acompanhamento de Beneficiários (NAB) n° 65, do IESS.

O Brasil é um dos países que mais investe na saúde bucal. A variedade de planos permite que mais pessoas conheçam as propostas das operadoras. Ao mesmo tempo, cada vez mais empresas oferecem o benefício para colaboradores, o que explica o cenário. A NAB 65 mostra que mais de 22 milhões de pessoas, ou 82,3% dos beneficiários de planos exclusivamente odontológicos, tinham plano coletivo em novembro de 2021. Desse total, 87,2% eram do tipo coletivo empresarial e 12,8% do tipo coletivo por adesão.

Chama a atenção também que 85% da população de Porto Alegre têm a mesma operadora para os planos odontológico e médico-hospitalar. Ademais, a maioria (42%) já tem o benefício há um período que varia de 6 a 10 anos.

Por fim, outro dado relevante para as operadoras de planos odontológicos mostra que 47% dos vínculos dos benefícios vigentes foram firmados entre 12 e 24 meses atrás - a maior taxa entre todas as regiões metropolitanas. Essa informação aponta que há uma demanda a ser atendida. Quanto melhor for a compreensão da necessidade do público, maiores são as chances de oferecer serviço eficiente que atenda à expectativa. Dessa forma, é possível conquistar novas adesões e também ampliar o acesso à saúde de todos.

Superintendente executivo do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS)