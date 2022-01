Golpes pelo telefone

O ser humano, atualmente, tem toda a tecnologia disponível para a troca de mensagens e imagens de forma instantânea, através dos inúmeros aparelhos que se encontram em utilização pela maioria da população mundial.

O celular veio para substituir vários instrumentos que usávamos, reunindo num único lugar, diminuto, uma parafernália tecnológica que pode ser usada tanto para o bem, como para o mal em nossas vidas.

Golpes são uma rotina antiga que sempre acompanhou a humanidade, com pessoas tentando tirar vantagem de outras, mais inocentes ou gananciosas, as quais quando apresentadas a uma oportunidade aceitam ser logradas.

Jogos de ilusão, falsos prêmios, correntes financeiras, sorteios de carros e imóveis, além de oportunidades de negócios com baixo investimento e grandes lucros em curto espaço de tempo, são alguns dos possíveis golpes aplicados.

No período da pandemia, com a reclusão das pessoas em suas casas, aumentando o acesso à internet e inserção de dados em páginas para compras e pedidos, facilitou aos golpistas, que via rede mundial, conseguem acessar muitos destes dados.

De posse dos dados pessoais, muitos disponibilizados por empresas, permitem que as mensagens, via mídias, cheguem a um número exagerado para milhões de pessoas, sendo que muitas desconhecem proteção digital ou acessam qualquer link fornecido.

A criação de páginas falsas de bancos e financeiras também é uma prática, com todas as características das oficiais, com pequenos detalhes, os quais só são perceptíveis àqueles que têm informação ou atenção mais aprofundada.

Golpistas tendo o número do telefone celular realizam ligações, confirmam nossos dados e informam a disponibilidade de empréstimos, cartões de crédito ou até mesmo pedindo a confirmação de senhas, via telefone.

Bancos e financeiras não fazem ligações para pedir ou confirmar dados, assim como não pedem senhas, portanto não atendam ligações suspeitas, não confirmem dados e não repassem senhas.

Não caiam nos golpes!

Jornalista e escritor