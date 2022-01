O pedestal do empresariado

Eu errei. Sempre que me perguntam como trilhei meu caminho no ramo empresarial, eu respondo que eu errei. Até mesmo os maiores gênios do planeta erraram tentando acertar. Assim funcionam as empresas. Para conseguir lucrar e fazer bons negócios, é preciso errar e saber onde está errando. Essa é minha dica para os empresários que estão iniciando e também para os que estão enfrentando dificuldades.

Criou-se o estigma de que o erro é inadmissível, e que empresários que erraram não servem ou são falidos. Falido é quem erra e não admite que errou. Por isso, digo que investir em uma assessoria estratégica é sair do pedestal de um empresário perfeito e aceitar a ajuda necessária. "Só aceita assessoria quem não sabe gerir sua empresa", quem nunca ouviu uma frase dessas? Gestores, ou melhor, bons gestores aceitam assessorias mesmo quando suas empresas estão sendo lucrativas. Ter um terceiro para avaliar seu negócio, identificar potencialidades e fragilidades, analisar os números e ter insights sobre inovação é o que pode ser o catalisador para o sucesso, ou não, de uma corporação.

Em 2021, a O2 Inc, empresa focada no ramo de gestão personalizada e consultoria, cresceu mais de 190% e atuou em mais de 100 empresas. Os números mostram como a assessoria estratégica está cada vez mais parte fundamental do mercado e um grande diferencial para o sucesso das empresas. A Pavioli, por exemplo, uma das maiores produtoras de massas frescas do Estado e do País, recentemente decidiu nos contratar para expandir operações e ter um olhar estratégico externo da operação. Os resultados vieram e, em três meses de trabalho a empresa já consegue notar o impacto positivo da nossa assessoria na sua operação. Até os grandes precisam de ajuda e de uma visão diferenciada.

Durante uma assessoria, serão avaliadas as prioridades de seu negócio e, principalmente, o uso das ferramentas disponíveis e sugestão de novas para alavancar os lucros do negócio. Mas nada se faz sem confiança. É preciso olhar para o assessor e sentir nele a experiência e expertise necessárias para que nada seja em vão. A história do empresário diz muito sobre isso.

A maior qualidade de um empresário é ser humilde ao ponto de saber que, mesmo no sucesso, é preciso ajuda para seguir evoluindo. Digo isso com mais de 10 anos de experiência no mercado. Sempre errei e sempre pedi ajuda. Por isso nunca parou de evoluir.

CEO e fundador da O2 Inc.