O autoconhecimento nunca foi tão necessário como agora! O líder precisa se conhecer para reconhecer nos outros a contribuição de cada um e assim potencializar estas habilidades afim de obter os resultados esperado. Neste sentido, trataremos brevemente, como o Coaching Executivo e Empresarial pode contribuir para o autoconhecimento.

Historicamente, a evolução das instituições passou pelo fenômeno da mecanização e pelo avanço da tecnologia e embora as pessoas estivessem à frente destes processos, a valorização delas não acompanhou este desenvolvimento. Desde a psicanálise, passando pelas teorias humanistas que buscamos ter maior compreensão dos indivíduos, suas inter-relações e sua complexidade, e assim obter maior êxito na condução dos processos que alcancem o que foi definido.

Ouso dizer que faz pouco tempo quando se começou a perceber que um bom currículo não representa um ótimo profissional. As Soft Skills passaram a ter um peso igual, quando não maior que as Hard Skills. Então, como administrar pessoas e comportamentos mantendo-as engajadas em suas atividades nas empresas onde atuam? Certamente a resposta não se resume a uma única ação.

Tom Peters, em seu último livro A Excelência Agora (2021), convida os líderes a concentrarem-se nas pessoas, com uma intensidade diferente de livros anteriores. Parece estar impaciente diante da urgência para que atentem aos outros e a si mesmos. Como reconhecer as contribuições e limitações dos outros sem conhecer as suas próprias?

O Coaching, no método certificado pela Abracem, têm princípios e valores sustentados pelas teorias humanistas acrescido de um olhar sistêmico, ao considerar a pessoa como parte de um contexto ao qual se insere. Entende que as respostas para o desenvolvimento do seu cliente estão dentro dele.

Cabe ao Coach facilitar que ele acesse suas alternativas e as avalie antes de se experimentar em novos comportamentos. Não se trata de receitas prontas e sim de um processo de aprendizagem que permite ampliar a visão de si próprio e dos demais. Não é fácil, mas é possível.

Exige que o cliente esteja motivado e desejoso da mudança. Esteja disponível para rever a si como um ser humano e, como tal, possuidor de habilidades que contribuem para seu desempenho.

Presidente da Associação de Coaching Executivo e Empresarial