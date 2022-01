A comunicação e as eleições de 2022

Esperado por muitos, 2022 chegou. O ano conta com um calendário vigoroso de eventos nas mais diversas áreas como a Copa do Mundo, as comemorações dos 200 anos da Independência do Brasil e, claro, as eleições gerais de outubro. Será a nona vez, desde a redemocratização do País, que os brasileiros irão às urnas eleger o presidente da República. O pleito também renovará os governos estaduais, Assembleias Legislativas, Câmara Federal e um terço do Senado.

Afora toda a ansiedade existente na sociedade, movida a debates e paixões - principalmente na eleição presidencial -, para nós, profissionais de comunicação, fica a expectativa de qual vai ser a tendência e o tom utilizado pelos candidatos e suas campanhas, e que darão o norte ao eleitorado.

Analisando o histórico podemos identificar que já tivemos períodos em que a emoção e a novidade foram predominantes, depois, a fase da não política, da gestão e da tecnicidade, sempre permeadas, claro, pela parte não nobre da comunicação, os ataques aos adversários. Tudo isso utilizado nas mídias tradicionais como TV, Rádio e veículos impressos.

Com o avanço das redes sociais e da universalização da produção de conteúdo o foco mudou para a internet. O movimento começou tímido nos EUA em 2008, na primeira eleição do presidente Barack Obama, e foi crescendo e se consolidando até chegarmos ao pleito brasileiro de 2018, quando o vencedor, Jair Bolsonaro, utilizou muito bem as mídias digitais, ignorando por completo a comunicação tradicional, uma vez que tinha parcos segundos no horário eleitoral.

Ainda não estão claras quais as linguagens e formas que irão predominar na eleição de outubro. No caso da disputa presidencial, podemos notar o caráter plebiscitário entre Bolsonaro e o ex-presidente Lula, com ambos travando uma batalha na comunicação digital. Se o cenário continuar assim, a cada dia que passa o espaço para uma candidatura de terceira via fica menor, por falta de discurso que cative o eleitor.

O fato é que cada processo eleitoral é único, e para cada cargo haverá um planejamento de marketing diferente. Se você for candidato, a hora de colocar a mão na massa é agora. Não há mais um minuto a perder. É o momento do aquecimento, do planejamento, da definição de metas e da mobilização. Afinal, há um distinto público para conquistar.

Jornalista e especialista em Marketing Político