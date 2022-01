As comemorações movimentam a economia

Com as mudanças desencadeadas pela pandemia, as comemorações dos mais diversos tipos contribuem com a retomada da economia, mesmo ainda dependentes das autoridades sanitárias para suas realizações.

Os desejos dos consumidores que possuem recursos para viajar são os seguintes: visitar familiares, participar de eventos e até fazer reuniões presenciais. Com a vacinação, vamos ter que conviver e nos adaptar a uma nova realidade, com as realizações de comemorações híbridas, combinando o físico com o digital.

É óbvio que os encontros presenciais são fundamentais para o desenvolvimento humano e a saúde mental. Gente gosta de gente, e nada substitui os encontros pessoais que estão cada vez mais valorizados.

Convém salientar que os impactos da pandemia nos comportamentos humanos determinam novos tipos de planejamentos e estratégias para atingirem objetivos, gerando profundas mudanças na economia mundial, incluindo os comportamentos das famílias, das empresas, entidades e dos governos.

Uma pergunta sempre precisa ser avaliada: vale a pena participar presencialmente das comemorações ou ouvir ou assistir remotamente?

Em 2022, existem muitos eventos comemorativos que podem justificar as viagens e valorizar os encontros presenciais, a saber: participações nos Carnavais, entre outros festejos populares; as comemorações dos 200 anos da Independência do Brasil; os 250 anos da fundação de Porto Alegre, entre outras.

Ainda em 2022, teremos a Copa FIFA de Futebol e as eleições. Além disso, os eventos profissionais no Brasil e no exterior. Na realidade, as pessoas querem viajar, sempre considerando a segurança, comodidade, preços e satisfações pessoais. Com o apoio fundamental e indispensável da comunicação integrada. Afinal, sem informação qualificada é como deixar uma moeda de ouro no fundo do oceano.

Será? São reflexões. Podem ser úteis. Pensem nisso.

Economista e Mestre em Comunicação Social